Севастополь, , 09:28 — REGNUM Ряд ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом, снимается в Севастополе, решение было принято 12 января на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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В частности, 18 января возобновляется учебный процесс в школах, с этой же даты возобновится работа спортивных секций и кружков дополнительного образования. Также будет разрешено проведение экскурсий на открытом воздухе по группам не более 15 человек.

«Сейчас пропишем разрешение на экскурсионную деятельность организованных групп до 15 человек на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в предоставленном транспорте — речь идет об автобусах, на которых группа перемещается от объекта к объекту», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

С 1 февраля планируется разрешить работу театров и кинотеатров с заполнением зала на 30%.

В регионе сохраняется масочный режим в торговых центрах и транспорте, ограничения на работу заведений общественного питания, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, необходимость предоставления справки о прохождении теста на COVID-19 при заселении в гостиницы.

На 12 января в Севастополе было подтверждено 7846 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточно регистрируется более 90 новых случаев. Скончался 291 пациент.