Омск, , 09:28 — REGNUM Система здравоохранения Омской области готова к сезонному подъёму заболеваемости ОРВИ и гриппом, который ожидается в конце января — начале февраля, утверждает министр здравоохранения региона Александр Мураховский.

ОРВИ

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 12 января губернатор Александр Бурков провёл совещание с главврачами, на котором обсудили готовность учреждений здравоохранения к росту заболеваемости респираторными инфекциями.

По словам Мураховского, в настоящее время в регионе показатель заболеваемости ОРВИ ниже порогового значения, вирусы гриппа не циркулируют. Подъём ожидается в конце января — начале февраля. Планируется перепрофилирование коечного фонда для лечения больных респираторными инфекциями и гриппом. Поликлиники готовы к повышенным нагрузкам, стационары обеспечены противовирусными препаратами, заверил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает сезонного уровня.

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