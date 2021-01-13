Пий-Хемский район, Тува, , 09:24 — REGNUM В Туве за минувшие сутки специалисты подтвердили 23 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 15 без симптомов заболевания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост отмечен в Пий-Хемском районе, где диагноз подтвердился у 6 жителей. Кроме того, носители выявлены в Кызыле, а также в Тес-Хемском, Кызылском, Монгун-Тайгинском, Бай-Тайгинском, Тандинском и Чеди-Хольском районах.

Таким образом, по данным портала «Стопкоронавирус», общее число подтверждённых случаев достигло 15 015. Из них выздоровели к настоящему времени 13 827 человек, в том числе 20 за последние сутки.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 50 человек. На ИВЛ находятся 6 пациентов, на НИВЛ — 4. За последние сутки госпитализировано 22 человека. Свободный коечный фонд составил 63,2%», — отметили в Минздраве.