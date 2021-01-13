Нур-Султан, , 09:19 — REGNUM В Казахстане в пять раз увеличат размер штрафа для физических лиц за превышение допустимых норм загрязняющих веществ в выбросах автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Дым из выхлопной трубы

Наказание планируется ужесточить в июле 2021 года в рамках нового экологического кодекса. Размер штрафа для физических лиц увеличится с двух месячных расчетных показателей (МРП) до десяти МРП (с $13,9 до $69,2).

Кроме того, в настоящее время владельцы автомобилей могут отделаться простым предупреждением. За повторное нарушение штраф увеличится с пяти МРП до 20 МРП (с $34,6 до $138,5).

Размер штрафа для юридических лиц составит 100 МРП ($692) и 200 МРП ($1384) — за повторное нарушение.