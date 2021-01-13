Абу-Даби, , 09:16 — REGNUM Гражданам и жителям Объединённых Арабских Эмиратов сделано уже более 1,2 млн прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил наследный принцы Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

«Усилиями врачей, гордости ОАЭ, нам удалось предоставить более 1 миллиона 275 тысяч доз вакцины от коронавируса подданным и иностранным жителям страны», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Наследный принц выразил надежду, что с ростом охвата населения вакцинацией страна сможет в кратчайшие сроки победить заболевание.

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Добавим, что к концу марта 2021 года в ОАЭ планируется вакцинировать от SARS-CoV-2 50% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации против COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах стартовала 14 декабря, через несколько дней после того, как эта страна официально зарегистрировала вакцину от китайской компании Sinopharm.