Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве открывается онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни», ориентированный на горожан старшего возраста, сообщает 13 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Организаторами выступили Главархив и департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Проект будет реализован на базе клубных пространств «Мой социальный центр».

Первое занятие запланировано на 21 января. Оно пройдёт в онлайн-формате.

Отмечается, что участники клуба получат специальные тетради, в которые можно вклеивать фотографии, вырезки из газет, а также делать записи. Мемуары с согласия авторов поступят на вечное хранение в Главархив Москвы.