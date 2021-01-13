Петропавловск-Камчатский, , 09:13 — REGNUM На Камчатке показатели вновь выявленных за стуки носителей коронавируса продолжают оставаться на уровне 70 случаев. Так за последние 24 часа инфицирование лабораторно было подтверждено у 72 человек (накануне — также у 72), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии на Камчатке выявили 11 070 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки были выписаны с выздоровлением 69 человек (накануне — 67). За всё время справились с нвоой опасной болезнью 9622 жителя края.

Ещё 57 носителей коронавируса направлены для лечения в ковидные госпитали. Всего в стационарах от COVID-19 лечатся 559 пациентов. Пневмонией болеют 418 носителей коронавируса. В крае создали 740 ковидных коек, из них свободными остаётся 181.

За весь период пандемии на Камчатке провели почти 271 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию .

Как сообщало ИА REGNUM, препараты против диареи с лоперамидом, а также ингаляторы могут нанести вред организму при заболевании коронавирусной инфекции заявил, доктор медицинских наук из детской больницы города Цинциннати в американском штате Огайо Джошуа Шаффцин, пишет издание Good Housekeeping.