Москва, , 09:16 — REGNUM Данные с оборудования московских больниц и поликлиник начнут загружать в единую цифровую сеть. Об этом 13 января сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новая система позволяет автоматически загружать готовые заключения врачей в электронную медицинскую карту пациента. Всего эта возможность охватывает 1300 цифровых диагностических устройств столичных медучреждений. Так, данные с аппаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографов, денситометров, рентгенографических комплексов, флюорографов и ангиографов поступают в единые радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС.

Благодаря этому рентгенологи, имеющие доступ к сервису, могут удаленно описывать медицинские изображения в соответствии со своей специализацией, а готовые заключения врачей автоматически загружаются в электронную медицинскую карту пациента. Подобное нововведение значительно повышает качество диагностики в медучреждениях столицы, отметила заместитель мэры Москвы Анастасия Ракова.

«Во время приема врач-клиницист видит заключение рентгенолога в электронной медицинской карте и при необходимости может сразу же посмотреть изображение — это помогает ему поставить диагноз или назначить дополнительное обследование», — подчеркнула Ракова.

Что касается пациентов, то сразу после заполнения протокола рентгенологом, они получают описание исследования в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Личный цифровой архив данных каждого пациента также хранится в ЕРИС. Таким образом врачи могут обращаться к нему, чтобы отслеживать динамику изменений.

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