Самара, , 09:12 — REGNUM Сотрудника полиции обвинили в получении взятки в Самарской области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемый начальник отделения ГИБДД Отделения МВД РФ по Пестравскому району Самарской области в своем служебном кабинете получил от гражданина часть взятки в размере 60 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был покровительствовать для обеспечения беспрепятственного проезда грузовиков, которые использовал этот гражданин для грузоперевозок, по территории Пестравского района.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемый получил вторую часть взятки в размере 120 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Подозреваемый был задержан. Расследование дела продолжается. Назначена служебная проверка.

В случае выявления вины подозреваемого он будет уволен из органов МВД РФ.

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