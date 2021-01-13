Махачкала, , 09:07 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал СМИ не зарабатывать себе авторитет, публикуя данные и комментарии по смертности от COVID-19. В ходе прошедшей 12 января встречи с журналистами он назвал такие публикации аморальными.

«Есть вещи, которые, наверно, как-то коррелировать надо с моралью, с нравственностью либо с цинизмом. В определённой степени, извините что я так говорю, тем не менее с цинизмом и с какими-то вещами, на которых мы пытаемся выстраивать такой не очень хороший авторитет», — приводит слова Меликова «Новое дело».

По мнению врио главы Дагестана, официальные данные ежедневно публикуются федеральным оперативным штабом и официальными органами печати, а «смаковать эти смерти», делая какие-то анализы и выводы, не нужно.

«Ну в конце концов, давайте мы людьми будем оставаться. Ну нельзя на этой трагедии делать какой-то фарс. <…> А цитировать там, комментировать, сколько человек у нас похоронено больше сегодня или вчера, наверно, это не очень корректно и не очень, ещё раз повторяю, нравственно», — заявил Меликов.

Отметим, причиной такого комментария врио главы Дагестана стал вопрос, заданный внештатным корреспондентом «Нового дела» Руслана Кадиева, почему власти «республики наложили табу, фактически, на всех уровнях и нигде не говорится о смертности от внебольничной пневмонии», в то время как «министр (печати) попросил СМИ помочь с обращением внимания граждан на проблему коронавируса».

Напомним, ситуация с коронавирусом в Дагестане в начале пандемии была тяжелой. Местные власти попросили помощи у федерального центра. Региону была оказана помощь Минобороны в строительстве госпиталей, методическая и врачебная помощь коллег из федерального Минздрава. В настоящее время положение с коронавирусом стабилизировалось, ситуация в Дагестане остается такой же, как в большинстве субъектов РФ.

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