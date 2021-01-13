Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 09:01 — REGNUM В Светлинском районе Оренбургской области по факту оставления в опасности шестилетнего ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в райцентре Светлый произошло ЧП. Мать оставила шестилетнего сына дома одного. Ребёнка залез на подоконник и выпал из окна с пятого этажа. Мать в это время находилась у подруги и употребляла алкоголь. Очевидцы падения дошкольника вызвали скорую помощь.