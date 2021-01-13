Бразилиа, , 08:59 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 64 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 64 025 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 8 195 637.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1110 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 204 690.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 273 707 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 25 822 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.