Уфа, , 09:00 — REGNUM Суд в Башкирии отправил под домашний арест водителя пассажирского автобуса, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли трое несовершеннолетних. Об этом 12 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 35-летнего водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля, которое повлекло по неосторожности смерть людей. По факту смертельного ДТП с участием двух пассажирских автобусов было возбуждено уголовное дело.

Следователи подали ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

По версии следствия, 10 января текущего года подозреваемый управлял автобусом «Ford Transit», выполняя рейс по маршруту «с. Большеустьикинское — г. Уфа». В этом автобусе ехали 15 пассажиров. Следователи считают, что водитель не убедился в том, что на встречной полосе нет автомобилей, выехал на встречную полосу для обгона. В результате произошло столкновение со встречным автобусом «Ford Transit», в котором ехали водитель и три пассажира. В этом ДТП трое несовершеннолетних 17-и, 13-и и 6-и лет получили не совместимые с жизнью травмы, а 10 человек получили травмы и были доставлены в медучреждения.

Также было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей. Расследование дел продолжается.

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