Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 136 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. Всего в регионе умерли 1 073 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 149 человек, на ИВЛ — 31 пациент».Всего в регионе выявлено 29 752 случая заражения коронавирусной инфекции, в том числе у 1705 детей; 26 365 пациентов выздоровели (+228 за сутки).