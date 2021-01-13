Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбургской области на Крещение Господне не будут освящаться иорданские купели. Массовое омовение верующих в иорданях отменили. Об этом сообщает Оренбургская епархия.

Однако без святой воды христиан не оставят. Учитывая неблагоприятную эпидобстановку в регионе, принято решение о проведении в больших храмах трёх праздничных служб: в ночь на 19 января, в 07:00 и 09:00 по местному времени (05:00 и 07:00 мск соответственно) 19 января. Прихожан призывают соблюдать в храмах безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Освящение воды будет совершаться два раза: первый раз по окончании утреннего богослужения в Крещенский сочельник, второй раз 19 января по окончании ночной Литургии. Возможность набрать святую воду будет предоставлена всем желающим в течение семи дней.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 30 838 носителей коронавируса. Оправились от болезни 27 223 человека. Жертвами COVID-19 стали 393 человека.