Вашингтон, , 08:48 — REGNUM В Индонезию для помощи в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737 компании Sriwijaya Air в Яванском море направляется группа специалистов Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB). Об этом 12 января сообщается на официальной странице регулятора в социальной сети Twitter.

«NTSB направляет аккредитованного представителя США и ещё троих следователей в Джакарту для расследования произошедшей 9 января 2021 года катастрофы самолёта Sriwijaya Air», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав группы экспертов также войдут сотрудники компаний Boeing, General Electric и Федерального управления гражданской авиации США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команда водолазов из элитных подразделений ВМС Индонезии приступила к поиску второго чёрного ящика разбившегося лайнера Sriwijaya Air.

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