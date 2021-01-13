Москва, , 08:45 — REGNUM Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что Россия находится на «зимнем плато» по коронавирусу.

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По его словам, пока говорить о «победе» над коронавирусом рано, заболеваемость COVID-19 по-прежнему высокая.

«Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тыс. А сейчас идет 23 тыс. Это всё — наше зимнее плато», — сказал он РИА Новости.

Вирусолог также добавил, что пока объёмы вакцинации от COVID-19 недостаточны для широкого охвата населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что в России текущая волна заражений коронавирусом пойдёт на спад в конце февраля — начале марта.

Напомним, в России за сутки 11 января была выявлено 22 934 новых носителя коронавируса, в результате чего их общее число достигло 3 448 203. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 62 804 человека, выздоровели — 2 825 430.

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