Москва, , 08:41 — REGNUM Строить карьеру в России лучше всего в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

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Так, 59% респондентом считают лучшим городом для карьерного развития российскую столицу, 32% — Санкт-Петербург, пишет РБК. Также среди популярных для работы городов оказались Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).Кроме того, перспективными для построения карьеры граждане России назвали Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самару (11%), а также Хабаровск (10%).

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Также в этом списке оказались Красноярск (9%), Воронеж (5%), Челябинск (4%), Волгоград и Пермь (по 1% опрошенных соответственно).добавим, что в опросе приняли участие 3,5 тыс. человек старше 18 лет во всех регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, опубликованным в сентябре 2020 года, самым лучшим городом для карьерного роста названа Москва. Так считают 70% жителей России. На второй строчке рейтинга — Санкт-Петербург (67%), на третьей — Казань (54%). В пятерке перспективных для карьеры городов оказались Тюмень (53%) и Екатеринбург (52%).