Махачкала, , 08:40 — REGNUM В Дагестане устанавливают причины массового отравления детей в городе Буйнакске. Одной из первых версий следователей стало отравление водопроводной водой. Однако у руководства города есть мнение, что дети могли отравиться продуктами из новогодних подарков.

«Предварительной причиной отравления детей могли стать подарочные наборы, где могли быть просроченные продукты», — цитирует ТАСС главу города Исламудина Нургудаева.

По его словам, до получения точных анализов говорить наверняка о том, что вызвало массовое отравление, пока нельзя, но некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие — сок. При этом уточняется, что несовершеннолетние с признаками отравления проживают не только в разных частях города, но и селах Буйнакского района.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, в Дагестане отравились около 50 детей. СКР начал проверку по данному факту.

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