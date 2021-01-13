Абакан, , 08:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 112 человек, выздоровели 250 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в республиканском правительстве.

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Всего по состоянию на 13 января в Хакасии подтверждено 18 822 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 16 556 человек.

В стационарах лечатся 448 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 97 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 11 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Хакасии коронавирус был выявлен у 105 человек. Список выздоровевших пополнился 186 фамилиями.

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