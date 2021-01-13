Пекин, , 08:37 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 153 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 января говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 115 активных случаев и ещё 38 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 107 активных случаев являются локальными (90 в провинции Хэбэй, 16 в провинции Хэйлунцзян и один в провинции Шаньси), остальные восемь — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 87 706.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 82 288 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 136 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.