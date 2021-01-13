Москва, , 08:35 — REGNUM Чтобы избежать обморожений в зимние морозы нужно одевать по погоде и использовать несколько слоёв свободной одежды. Такую рекомендацию дали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Нижний слой одежды должен быть не из хлопка, а из полиэстера доя отведения влаги, второй слой — из шерсти или флиса для сохранения тепла. Внешний слой одежды должен эффективно защищать от ветра и осадков.

Также в морозы обязательно надо носить шапку, закрывающую уши, шарф, варежки и тёплую обувь. Важно помнить, что обморожение — это травма, проводящая к необратимым нарушениям кровообращения.

Как сообщало ИА REGNUM, установившиеся на Алтае морозы привели к росту обморожений разной степени тяжести.

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