Уфа, , 08:36 — REGNUM 69 фактов незаконной вырубки леса выявили в Башкирии в ходе операции «Ель-2020». Об этом 13 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Данная операция проходила в республике с 23 ноября по 31 декабря 2020 года.

По словам заместителя министра лесного хозяйства региона Азамата Баева, в регионе было установлено 22 случая незаконно срубленных молодых деревьев хвойных пород в количестве 30 штук. При этом сумма ущерба составила 53 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе данной операции было выявлено 69 фактов незаконной рубки деревьев: 36 фактов переданы в полицию для возбуждения уголовных дел по статье 260 УК РФ, а 33 факта были рассмотрены в административном порядке.

Общий объем незаконной вырубки превысил 487 куб. м., а сумма причиненного ущерба составила более 5,6 млн рублей.

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