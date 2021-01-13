Кемерово, , 08:33 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 13 января, за прошедшие сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 110 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 26, Кемерово — 22, Междуреченск — 22, Мыски — 15, Белово — семь, Ленинск-Кузнецкий — пять, Осинники — пять, Киселёвск — четыре, Берёзовский — три, Промышленновский МО — два», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 129 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 27 478 случаев заражения коронавирусом, 24 573 человека выздоровели, 492 пациента скончались.