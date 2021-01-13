Барнаул, , 08:33 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, продолжают ставить прививки от коронавируса. Как сообщает официальный сайт региона, накануне, 12 января, в регион поступило 3800 доз вакцины, ещё столько же должно поступить 13 января.

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В ближайшее время запланирована вакцинация во всем регионе, которую проведут 92 медицинские организации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до конца зимы в Алтайский край должны поставить ещё 94 тысячи доз вакцины «Спутник-V».

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