Хабаровск, , 08:54 — REGNUM В школах Хабаровского края 13 января началась третья четверть. Закрытых классов по причине заболеваемости COVID-19 и ОРВИ нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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К учёбе приступили около 149 тыс. школьников. 372 ученика переведены на дистанционное обучение по заявлению родителей.

Техникумы и колледжи в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре продолжают работать в дистанционном режиме до особого распоряжения, либо с использованием смешанных форм обучения.

Остальные ведут обучение с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в очном режиме.

У студентов университетов с 9 января началась промежуточная сессия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 51 школе продолжаются зимние каникулы, актированные дни из-за непогоды объявлены в 386 школах.