Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем накануне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 27 853.

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"Из 150 новых случаев COVID-19: 107 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выздоровели 198 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 25 123 человека. В стационарах остаются 1187 больных, из которых 84 находятся в реанимации. Занятость коечного фонда достигла 58,9%.

Зарегистрировано также два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 628 человек.