Орск, Оренбургская область, , 08:29 — REGNUM В Орске Оренбургской области объявлен сбор средств для людей, которые остались без крова в результате пожара в восьмиквартирном доме по ул. Листопадная 11 января. Кроме того, в городе начался сбор одежды, предметов первой необходимости. Пункт сбора открыт на базе школы № 88. Об этом сообщил глава города Василий Козупица в своем аккаунте в Instagram.

«Членам городской комиссии по чрезвычайным ситуациям поручено оказать содействие жильцам в кратчайшие сроки восстановить сгоревшие документы, при необходимости предоставить место для временного проживания. Решается вопрос об оказании материальной помощи погорельцам», — сказал градоначальник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 11 января произошел пожар в многоквартирном доме № 5 по ул. Листопадная. Огонь уничтожил 510 квадратных метров. На ликвидацию пожара потребовалось более шести часов. Обошлось без человеческих жертв.

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