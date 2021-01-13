Саратов, , 09:23 — REGNUM На территории Саратовской области 13 января ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Местами по области пройдет сильный снег, туман с видимостью до 1 км, усиление северо-восточного ветра с порывами до 20 м/с, метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. Также местами ожидается изморось (до 20 мм). Температура воздуха днем от — 6 до — 11 градусов мороза, в северной половине региона до минус 16 градусов ниже нуля.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 11 января коммунальные службы очищали улицы от снега и наледи. В работах были задействованы 279 единиц муниципальной и привлеченной техники. В благоустройстве областного центра поддержку оказывали также управляющие организации многоквартирных домов, предприятия промышленности и торговли, которые очищали своими силами прилегающие территории.

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