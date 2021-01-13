Сеул, , 08:15 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 562 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 536 случаев заражения локальные, ещё 26 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 70 212.

Число жертв пандемии увеличилось на 20 человек — до 1185. Коэффициент смертности составил 1,69%.

Отмечается, что карантинным органам удалось взять под контроль две волны заболевания, но нынешняя, третья волна, начавшаяся в конце ноября 2020 года, вызвала особую тревогу. Передача вируса ускорилась, несмотря на жёсткие ограничения.

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