Оттава, , 08:14 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 6280 и превысило 674,4 тыс. Об этом 13 января сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 674 473.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 147 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 17 233.

Кроме того, отмечается, что на данный момент в стране 576 447 человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (232 624 заразившихся), Онтарио (222 023) и Альберта (112 743).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 5,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.