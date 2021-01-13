Лилонгве, , 08:13 — REGNUM Двое членов кабинета министров Малави скончались от COVID-19 за минувшие сутки, передает Nation Online со ссылкой на заявление министра информации Малави Госпел Казако.

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В соответствии с заявлением, министр транспорта Малави Сидик Мия и министр местного самоуправления Лингсон Белеканьяма скончались с разницей в два часа.

В минувшие выходные президент Малави Лазарус Чаквера выступил по радио со специальным обращением к нации, в котором призвал к строгому соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса после внезапного резкого скачка смертности и случаев заражения.

Как передавало ИА REGNUM, в своем обращении он также признал свою личную вину за недавний всплеск числа случаев заражения коронавирусом в стране. В аккаунте офиса Чакверы в Twitter написали, что страна «вошла в эпицентр шторма этой пандемии», отметив также, что 20% всех случаев с летальным исходом было зарегистрировано за последние 11 дней.

Напомним, в Малави выявлено 9 027 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 235 случаев смерти.

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