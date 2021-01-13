Пермь, , 08:02 — REGNUM В Перми наблюдается ажиотаж вокруг вакцины против новой коронавирусной инфекции. В медучреждениях практически не осталось мест для записи на прививку, сообщает портал properm.ru.

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Например, в ГКБ им. Гринберга есть только одно место — на 16 января. В городской поликлинике №2 ближайшая запись есть только на 22 января, в поликлиниках №5 и №7 — на 26 января. Более поздние даты пока не доступны для записи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье массовая вакцинация противCOVID-19 началась 5 января в четырех медучреждениях. Впоследствии их число увеличили до восьми.

Пермский край получил 4942 дозы вакцины от COVID-19. По данным краевого минздрава, массовая иммунизация населения запланирована на вторую декаду января. В регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим.

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