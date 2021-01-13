Горно-Алтайск, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся девять детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

"Коронавирус подтвердился у 33 жителей города Горно-Алтайска; у 12 жителей Майминского района; у семи жителей Турочакского района; у шести жителей Онгудайского района; у шести жителей Чемальского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у трёх жителей Улаганского района; у трёх жителей Шебалинского района; у одного жителя Чойского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 14 508. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 13 607 человек, в том числе 61 за последние сутки.

Накануне также зарегистрирован ещё один летальный исход пациента с коронавирусом. Скончалась 49-летняя жительница Горно-Алтайска, у которой диагностировали пневмонию, а также ряд тяжёлых сопутствующих заболеваний. В результате всего жертвами COVID-19 в республике стали 165 человек.