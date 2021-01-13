Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Диснейленд в Калифорнии, США, превратится в огромный центр для вакцинации от COVID-19, передает BBC 13 января.

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«Самое счастливое место на земле» будет одним из самых больших центров для вакцинации в Америке. Калифорния, где находится знаменитый парк развлечений, является самым населенным штатом США, но показывает самые низкие показатели по уровню вакцинации.

Калифорния занимает 42-е место из 50 штатов по уровню вакцинации, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний.

11 января штат сообщил о появлении 40 тыс. новых случаев заражений и 264-х летальных исходов от COVID-19.

Калифорнийский Диснейленд станет первым «супер-центром» вакцинации в регионе. Теперь здесь можно будет вакцинировать тысячи человек ежедневно.

Диснейленд закрыт для посетителей с середины марта — в отличие от своего «родственника», парка развлечений во Флориде, который открыт для ограниченного числа гостей с июля.