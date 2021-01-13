Пермь, , 07:49 — REGNUM Бывший председатель Пермской гордумы Юрий Уткин подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда. Согласно информации, опубликованной на сайте судебной инстанции, жалоба принята к рассмотрению. В Пермский краевой суд ее планируют направить 22 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года гордума проголосовала за отставку Юрия Уткина с поста спикера. Политик посчитал решение незаконным и обжаловал его в суде. Однако суд первой инстанции отказал в отмене вердикта депутатов.

Добиваясь восстановления в должности, Юрий Уткин продолжал занимать кабинет спикера. В декабре руководство гордумы предложило ему покинуть помещение. Кабинет был освобожден только 31 декабря 2020 года.

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