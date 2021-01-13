Пенза, , 09:14 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три пациента. Таким образом, по состоянию на 13 января, погибшими от COVID-19 числятся 345 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди скончавшихся — одна женщина и двое мужчин. 69-летняя пациентка страдала сахарным диабетом 2 типа, артериальной гипертензией, ожирением 3 степени. 54-летний мужчина имел ожирение 1 степени и умственную отсталость. У третьей жертвы — 71-летнего пациента лечение осложняли хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный хронический бронхит, пневмосклероз, буллезная эмфизема, пневмоцирроз легких и другие заболевания.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил рассчитать потребность оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, исходя из реального числа детей, которые нуждаются в поддержке вновь созданного федерального фонда «Круг добра».

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