Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Поклонники популярной игры-головоломки Portal 2 анонсировали «фанатское» дополнение Desolation. Об этом 13 января сообщил портал Kotaku.

Издание отметило, что слова «модификация» или «мод» не в полной мере отражают масштаб проделанной работы, поскольку Desolation фактически добавляет в игру новую сюжетную кампанию, действие которой происходит в 80-х годах XX века. В центре повествования находится персонаж по имени Диана, использующий кибернетическую систему Aperture BRACE, имеющую портальное устройство.

Отмечается, что над Desolation работают настоящие ветераны области разработки модов для Portal. Работа над дополнением ещё далёка от завершения, в декабре 2020 года его создатели выложили в сеть демонстрационное видео.

Напомним, релиз Portal 2 состоялся 18 апреля 2011 года. Разработкой игры занималась компания Valve.

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