Благовещенск, , 07:40 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили ещё 119 случаев заражения коронавирусом (накануне — 121). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 17 388 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В Амурской области носители коронавируса всё реже болеют бессимптомно. Так, из тех у кого заражение лабораторно подтвердилось за последние 24 часа, только двое переносят болезнь бессимптомно, днём ранее такой пациент был один (10 января — четыре, 9 января — пять). Большая часть вновь выявленных носителей коронавируса болеют ОРВИ — 90 человек или 76%, пневмонией — 27 человек или 23%.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 724 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в области не зарегистрировано летальных исходов пациентов от COVID-19. За всё время в Приамурье скончались 105 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Сахалина удалось договориться с Минздравом РФ о направлении в островной регион крупнейшей партии вакцины «Спутник V».