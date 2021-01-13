Пермь, , 07:37 — REGNUM В Пермском крае прокуратура инициировала законопроект, который предусматривает наделение полиции новым полномочием — применять административные меры в отношении коммерсантов за несоблюдение правил нахождения несовершеннолетних в общественных местах, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

В настоящее время полиция может возбуждать административные производства только в отношении родителей, чьи дети оказались нарушителями, за ненадлежащее воспитание. Добавим, в регионе установлена ответственность за нахождение несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, а также за нахождение детей в возрасте до 16 лет в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

«Практика привлечения иных лиц, допускающих бесконтрольное пребывание несовершеннолетних в ночных клубах и барах, сегодня не реализуется. Во многом связано со сложностью осуществления муниципального контроля», — отметили в краевом парламенте.

Прокуратура предлагает депутатам рассмотреть вопрос о наделении сотрудников полиции полномочиями по составлению протоколов за неисполнение мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей. Заксобрание планирует обсудить законопроект на пленарном заседании в феврале.