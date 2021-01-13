Новочебоксарск, Чувашия, , 07:16 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске суд обязал мэрию обустроить городской зоопарк в соответствии с нормативами, в том числе увеличить размеры вольеров животных. Соответствующее решение вынес суд первой инстанции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Речь идёт о зоопарке на территории Ельниковской рощи в Новочебоксарске, в ходе проверки которого прокуратура установила ряд нарушений. Был подан иск в суд, который удовлетворил требования ведомства.

В частности, как отмечается в сообщении, суд обязал мэрию Новочебоксарска установить санитарно-карантинные зоны для животных, увеличить площадь вольеров и установить ограждения, обустроить в вольере с медведем бассейн с водой, обеспечить хищников двумя укрытиями, а лежбища уличных вольеров — зимними убежищами и ветрозащитными стенками. Установлен и ряд других требований.

Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, что новочебоксарский зоопарк расположен рядом с административным зданием автономного учреждения «Ельниковская роща». Он заработал в апреле 2016 года.

Напомним, что зоопарк так же работает в Чебоксарах, в детском парке имени А. Г. Николаева.