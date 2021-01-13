Токио, , 07:15 — REGNUM Взлом хакерами серверов компании Capcom принёс компании куда более серьёзные проблемы, чем считалось ранее. Об этом 13 января сообщил портал Screen Rant.

Расследование показало, что в руки злоумышленников попали персональные данные около 16,5 тыс. человек. В компании сообщили, что хакеры получили личную информацию, касающуюся 3248 деловых партнеров Capcom, 3994 действующих сотрудников и 9 164 бывших сотрудников. Отмечается, что, возможно, от утечки данных могут пострадать ещё около 40 тыс. человек.

Напомним, о том, что хакерам удалось взломать серверы Capcom стало известно в ноябре 2020 года. Злоумышленники 14 декабря 2020-го выложили в сеть много информации о будущей игре Resident Evil: Village и других проектах разработчика.

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