Екатеринбург, , 07:08 — REGNUM В Свердловской области представители МЧС извинились за использование смайликов в релизе о гибели людей из-за пожара на улице Рассветной, 7, в Екатеринбурге. Извинение принесено в сети Twitter.

«Уважаемые пользователи! Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что смайлики уже убраны из текста.

Отметим, скандальный релиз был опубликован в социальной сети. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 12 января. Горела квартира на втором этаже, при этом погибли люди и на пятом, и на девятом этажах. Всего скончались восемь человек, в том числе девочка семи лет. Ещё один житель был госпитализирован.