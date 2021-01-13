Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Разработчики игры The Callisto Protocol в жанре ужасов рассказали о том, как они планируют использовать функции тактильной обратной связи контроллера PlayStation 5. Об этом 13 января сообщил портал Screen Rant.

«Я думаю, мы можем получить некоторые неприятности прямо от самого контроллера», — сказал геймдизайнер и руководитель проекта Гленн Шофилд. Он добавил, что благодаря функциям DualSense разработчики действительно смогут создать хоррор-игру нового поколения. К сожалению, Шофилд пока не рассказал о том, как именно будут работать эти механики.

Напомним, Глен Шофилд известен своей работой над играми франшизы Dead Space. Ранее его студия Striking Distance сообщила, что действие The Callisto Protocol развернётся в 2320 году в некой тюрьме строго режима, расположенной на спутнике Юпитера Каллисто.

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