Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Разработчики популярной инди-игры Dead Cells выложили в сеть трейлер будущего дополнения (DLC) Fatal Falls. Ролик был опубликован 12 января на YouTube-канале студии Motion Twin.

Это DLC добавит в игру новые локации, в частности, серию плавучих островов The Fractured Shrines. Геймерам также показали новых врагов и их «босса» по имени Gardner.

Релиз Dead Cells состоялся 10 мая 2017 года на всех основных платформах. Игра выполнена в жанрах roguelike (присутствует процедурная генерация уровней, обычно, у персонажа имеется лишь одна жизнь) и метроидвании (игра в стиле Metroid и Castlevania).