Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновской области в новогодние каникулы продолжилось обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По данным министерства здравоохранения, в новогодние праздники лекарственными препаратами были обеспечены 1004 пациента с COVID-19, находящиеся на амбулаторном этапе лечения.

Также продолжался отпуск препаратов федеральным и региональным льготникам: с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года обслужено 5229 льготных рецептов, выдано 9070 упаковок различных препаратов на 11,87 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области провели свыше 560 тыс. тестов на коронавирус в отношении 531 тыс. человек. В том числе в первые десять дней января в лабораториях было сделано свыше 18 тыс. исследований.

Напомним, в Ульяновскую область поступил четвертый транш вакцины против COVID-19.