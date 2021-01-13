Кемерово, , 06:43 — REGNUM В Кемеровской области специалисты государственной инспекции по маломерным судам начали подготовку к безопасному проведению крещенских купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Представителям администраций городов и районов области выданы рекомендации по выбору и оборудованию мест для проведения религиозного обряда.

Уточняется, что органы местного самоуправления предварительно запланировали открытие 53 мест массового купания. Для проведения будут задействованы храмы и другие культовые объекты и места.

«После того, как в этих местах органы местного самоуправления проведут все подготовительные и организационные работы, сотрудники МЧС России проверят места организации купелей и выдадут свои рекомендации на их соответствие требованиям безопасности», — отметили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности в местах купания будет дежурить личный состав и техника МЧС России, представители органов местного самоуправления, медицинских служб, областных спасательных формирований и подразделений полиции. В