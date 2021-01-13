Ульяновск, , 06:42 — REGNUM В Ульяновскую область поступил четвертый транш вакцины против COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Всего регион получил свыше 2,3 тыс. доз иммунобиологических препаратов, в том числе в последнем транше поступило 1,1 тыс. доз вакцины от COVID-19. Планируется, что до 1 марта в Ульяновскую область передадут 51 тыс. доз.

В регионе препарат «Спутник V» направляется в 12 центров вакцинации, из них четыре работают в Ульяновске, пять центров созданы на базе районных больниц, три — в Димитровграде.

По данным минздрава на 11 января, в Ульяновской области в период новогодних праздников работали пункты вакцинации против COVID-19, было привито 240 человек. До 15 января ожидается поступление еще двух тысяч доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии сделано 560 627 лабораторных исследований на коронавирус, обследованы 531 009 человек. Под наблюдением находятся 13 789 человек.