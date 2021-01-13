Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Компания Nintendo предложила поклонникам онлайн-игры Super Mario Bros 35 3,5 млн раз победить «босса» Боузера. Об этом 12 января сообщил портал Nintendo Life.

Испытание стартует 18 января 2021 года, оно станет частью глобального челленджа World Count Challenge. Новость о нём появилась после того, как стало известно, что 12 февраля 2020 года на консоли Switch состоится релиз игры Super Mario 3D World + Bowser's Fury, которая ранее вышла на консоли Wii U.

Боузер является главным отрицательным героем серии игр Mario. По их сюжету, этот персонаж неоднократно пытался похитить Принцессу Пич и завоевать Грибное королевство.

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