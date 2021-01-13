Улан-Удэ, , 06:50 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 27 853. Об этом утром 13 января сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 14 965 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 628 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1187 больных. На амбулаторном лечении находится 915 человек, наблюдаются 2105 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 25 123 (+198) человека.

В реанимации остаются 84 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 47 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 58,9% — из 2015 перепрофилированных коек заняты 1187.

Как сообщалоИА REGNUM, заведениям общественного питания в Бурятии продлили режим работы до 23 часов.

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